Этот внедорожник ждали все: новый бюджетник Toyota показали в другом виде

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 года – будущий бестселлер, который ждали все поклонники японской компании. Бюджетную модель показали в другом виде в сети после официальной премьеры.

Видео дня

Модель с альтернативной внешностью подготовили на канале TALKWHEELS. Это своеобразная фантазия на тему дизайна японского автомобиля. Хотя серийная машина получила другой дизайн.

В длину автомобиль вытянулся на 4 575 мм (колесная база 2 580 мм), а внешность выполнена в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.

Производство нового внедорожника наладят в Таиланде для азиатских рынков, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. А в Европе и США автомобиль не появится.

Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 163 л.с. Ранее стало известно, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 20 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про лучшие недорогие автомобили по мнению экспертов.