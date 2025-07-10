Популярный недорогой электрокар Hyundai показали в самом крутом исполнении

Популярный недорогой электрокар Hyundai Ioniq 6 недавно рассекретили после модернизации. А теперь модель официально показали в самом крутом исполнении с очень мощной силовой установкой.

Видео дня

В корейской компании создали новый Hyundai Ioniq 6 N 2026 модельного года. Про машину рассказывает Motor1. Это топовый вариант в линейке, который давно готовили к премьере.

По традиции, внешность спортивной модификации претерпела изменения. Появились другие бамперы, большое антикрыло сзади и новые колесные диски эффектного дизайна.

Не обошлось без расширенной палитры окраски кузова и набора специальных аксессуаров. Изменения произошли также и в интерьере с новыми отделочными материалами и спортивными креслами.

Техническая часть стандартной модели Hyundai после модернизации осталась на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил. А модель Hyundai Ioniq 6 N получилась совсем другой – силовая установка мощностью 641 л.с. позволяет набирать 100 км/ч за 3,2 с. Запас хода составляет 475 км.

OBOZ.UA уже показывал долгожданный кроссовер Mazda.