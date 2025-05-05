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Это не Дастер: еще один недорогой кроссовер Renault вышел на рынок. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,7 т.
Renault Grand Koleos

Среди моделей Renault достаточно недорогих кроссоверов и кроме Дастера. Новый Koleos 2025 модельного года вышел на рынок после официальной премьеры и уже вызвал настоящий ажиотаж.

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Компания сообщила подробности про кроссовер Renault Koleos, который также известен на некоторых рынках как Renault Grand Koleos 2025. Сперва атвомобиль появился в Корее, теперь его предлагают и на Ближнем Востоке.

Renault разработала доступный кроссовер не самостоятельно. В основе использован недорогой китайский кроссовер. Фактически, это перелицованный Geely Monjaro.

Renault Grand Koleos E-Tech Hybrid

Ранее сообщалось, что сразу после старта приема заказов на Renault Grand Koleos собрали более семи тысяч заявок. Каждый день потенциальных покупателей становится больше. С расширением географии сбыта популярность модели только вырастет.

В движение кроссовер Renault Grand Koleos E-Tech Hybrid будет приводить гибридная силовая установка мощностью 245 л.с. или бензиновый 210-сильный мотор в стандартном Renault Koleos. Производство наладили в Корее. Ориентировочная цена Grand Koleos – от 20 000 до 30 000 долларов.

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