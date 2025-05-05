Это не Дастер: еще один недорогой кроссовер Renault вышел на рынок. Фото

Среди моделей Renault достаточно недорогих кроссоверов и кроме Дастера. Новый Koleos 2025 модельного года вышел на рынок после официальной премьеры и уже вызвал настоящий ажиотаж.

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Компания сообщила подробности про кроссовер Renault Koleos, который также известен на некоторых рынках как Renault Grand Koleos 2025. Сперва атвомобиль появился в Корее, теперь его предлагают и на Ближнем Востоке.

Renault разработала доступный кроссовер не самостоятельно. В основе использован недорогой китайский кроссовер. Фактически, это перелицованный Geely Monjaro.

Ранее сообщалось, что сразу после старта приема заказов на Renault Grand Koleos собрали более семи тысяч заявок. Каждый день потенциальных покупателей становится больше. С расширением географии сбыта популярность модели только вырастет.

В движение кроссовер Renault Grand Koleos E-Tech Hybrid будет приводить гибридная силовая установка мощностью 245 л.с. или бензиновый 210-сильный мотор в стандартном Renault Koleos. Производство наладили в Корее. Ориентировочная цена Grand Koleos – от 20 000 до 30 000 долларов.

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