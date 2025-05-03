BMW готовит несколько моделей начального уровня: что о них известно

BMW готовит сразу несколько моделей начального уровня для самых современных сегментов. Речь идет о новых электромобилях, о которых уже кое-что известно. В продажу отправят целую линейку.

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По информации Motor1, новая BMW i2 появится на рынке как компактный (и самый доступный) электрический седан баварского бренда. Интересно, что актуальную модель BMW 2 series Gran Coupe новый EV не заменит. То есть автомобили будут существовать параллельно.

Кроме того, BMW активно работает над еще одной доступной моделью. Это особенно интересно на фоне премиальных соперников, которые решили покинуть базовые сегменты. В компании ранее о машине рассказали все из того, чем на данный момент можно поделиться с общественностью.

Новая BMW 1 series находится в разработке. Однако параллельно конструкторы разрабатывают электромобиль BMW i1, который придет на смену популярной BMW i3 и станет самым маленьким и доступным электрокаром немецкой компании.

Сообщалось, что появится еще и кроссовер в двух вариантах. Ожидается, что новые электромобили BMW построят на платформе Neue Klasse. Машины могут получить задний, передний или полный привод.

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