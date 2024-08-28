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Этими б/у автомобилями все довольны: эксперты назвали лучшие машины

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,3 т.
Toyota Camry

Для тех, кого не устраивают цены на новые автомобили, существует рынок б/у машин. Но есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти модели являются лучшими по мнению владельцев.

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Эксперты Consumer Reports в свежем рейтинге определили лучшие б/у автомобили, которые можно купить в 2024 году. Фаворитов определили владельцы. Соответствующий список отражает победителей отчетов.

В список попали самые надежные и качественные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали модели возрастом 5-10 лет, машины в основном недорогие.

Buick Envision

Лучшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:

  1. Lexus;
  2. Toyota;
  3. Mazda;
  4. Acura;
  5. Honda;
  6. Buick;
  7. BMW;
  8. Subaru;
  9. Nissan;
  10. Mercedes;
  11. Cadillac;
  12. Mini;
  13. Lincoln;
  14. Volkswagen.

Худшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:

  • Volvo;
  • Audi;
  • Hyundai;
  • Chevrolet;
  • Kia;
  • Ford;
  • GMC;
  • Ram;
  • Jeep;
  • Tesla;
  • Dodge;
  • Chrysler.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, на рынок вышел очень дешевый кроссовер Toyota с эффектным дизайном.