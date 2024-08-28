Этими б/у автомобилями все довольны: эксперты назвали лучшие машины
Для тех, кого не устраивают цены на новые автомобили, существует рынок б/у машин. Но есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти модели являются лучшими по мнению владельцев.
Эксперты Consumer Reports в свежем рейтинге определили лучшие б/у автомобили, которые можно купить в 2024 году. Фаворитов определили владельцы. Соответствующий список отражает победителей отчетов.
В список попали самые надежные и качественные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали модели возрастом 5-10 лет, машины в основном недорогие.
Лучшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:
- Lexus;
- Toyota;
- Mazda;
- Acura;
- Honda;
- Buick;
- BMW;
- Subaru;
- Nissan;
- Mercedes;
- Cadillac;
- Mini;
- Lincoln;
- Volkswagen.
Худшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:
- Volvo;
- Audi;
- Hyundai;
- Chevrolet;
- Kia;
- Ford;
- GMC;
- Ram;
- Jeep;
- Tesla;
- Dodge;
- Chrysler.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, на рынок вышел очень дешевый кроссовер Toyota с эффектным дизайном.