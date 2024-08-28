Этими б/у автомобилями все довольны: эксперты назвали лучшие машины

Для тех, кого не устраивают цены на новые автомобили, существует рынок б/у машин. Но есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти модели являются лучшими по мнению владельцев.

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Эксперты Consumer Reports в свежем рейтинге определили лучшие б/у автомобили, которые можно купить в 2024 году. Фаворитов определили владельцы. Соответствующий список отражает победителей отчетов.

В список попали самые надежные и качественные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали модели возрастом 5-10 лет, машины в основном недорогие.

Лучшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:

Lexus; Toyota; Mazda; Acura; Honda; Buick; BMW; Subaru; Nissan; Mercedes; Cadillac; Mini; Lincoln; Volkswagen.

Худшие б/у автомобили 2024 Consumer Reports:

Volvo;

Audi;

Hyundai;

Chevrolet;

Kia;

Ford;

GMC;

Ram;

Jeep;

Tesla;

Dodge;

Chrysler.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, на рынок вышел очень дешевый кроссовер Toyota с эффектным дизайном.