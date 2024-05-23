Эти недорогие автомобили разочаровали экспертов расходом топлива. Фото
Эксперты в новом исследовании проверили расход топлива современных автомобилей. Нас интересуют недорогие машины, которые в реальности разочаровали своими показателями – они оказались хуже, чем изначально обещали производители.
Экспериментом занялись специалисты Австралийской автомобильной ассоциации (Australian Automobile Association, AAA). И, по информации Car Expert, пришли к интересным выводам.
Не секрет, что автопроизводители прибегают к лабораторным замерам, чтобы объявить о наиболее привлекательном (то есть низком) расходе топлива. Но неровности дороги, погода и условия трафика всегда вносят коррективы в реальные цифры. Нетрудно догадаться, что реальные показатели отличаются от паспортных.
Реальный расход топлива современных автомобилей:
- Mazda CX-3 (бензин) 6,8 л/100 км (больше на 11%);
- Mazda CX-5 (бензин) 7,9 л/100 км (больше на 15%);
- Skoda Kamiq (бензин) 6,4 л/100 км (больше на 14%);
- Subaru Forester (гибрид) 7,4 л/100 км (больше на 10%);
- Suzuki Swift (бензин) 6,3 л/100 км (больше на 31%);
- Toyota Camry (гибрид) 4,5 л/100 км (больше на 8%);
- Mini Cooper (бензин) 6,3 л/100 км (больше на 6%).
В реальных условиях повседневного дорожного движения специалистам удалось выяснить реальные показатели. Автомобили в списке продемонстрировали себя хуже других машин и ушли довольно далеко от официальных показателей.
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