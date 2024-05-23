Эти недорогие автомобили разочаровали экспертов расходом топлива. Фото

Эксперты в новом исследовании проверили расход топлива современных автомобилей. Нас интересуют недорогие машины, которые в реальности разочаровали своими показателями – они оказались хуже, чем изначально обещали производители.

Экспериментом занялись специалисты Австралийской автомобильной ассоциации (Australian Automobile Association, AAA). И, по информации Car Expert, пришли к интересным выводам.

Не секрет, что автопроизводители прибегают к лабораторным замерам, чтобы объявить о наиболее привлекательном (то есть низком) расходе топлива. Но неровности дороги, погода и условия трафика всегда вносят коррективы в реальные цифры. Нетрудно догадаться, что реальные показатели отличаются от паспортных.

Реальный расход топлива современных автомобилей:

Mazda CX-3 (бензин) 6,8 л/100 км (больше на 11%);

Mazda CX-5 (бензин) 7,9 л/100 км (больше на 15%);

Skoda Kamiq (бензин) 6,4 л/100 км (больше на 14%);

Subaru Forester (гибрид) 7,4 л/100 км (больше на 10%);

Suzuki Swift (бензин) 6,3 л/100 км (больше на 31%);

Toyota Camry (гибрид) 4,5 л/100 км (больше на 8%);

Mini Cooper (бензин) 6,3 л/100 км (больше на 6%).

В реальных условиях повседневного дорожного движения специалистам удалось выяснить реальные показатели. Автомобили в списке продемонстрировали себя хуже других машин и ушли довольно далеко от официальных показателей.

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