Эти автомобили помогут хорошенько заработать: опубликован список

Автомобили, которые позволяют заработать, – интересная тема как для спекулянтов, так и для владельцев. Возможно, для водителей конкретных моделей настало подходящее время для того, чтобы выгодно продать машину.

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Деньги на рынке всегда водятся там, где наблюдается высокий спрос. Это понимают самые опытные продавцы, которые готовы своевременно предложить ажиотажный товар. Владельцы этих автомобилей, о которых сообщает Carscoops, могут хорошо заработать.

Цены на автомобили на вторичном рынке динамичны. Спрос меняется под влиянием разных факторов. Сейчас самое выгодное время для владельцев электромобилей из этого списка.

Самые популярные новые электрокары:

Audi Q4 e-tron; Toyota bZ4X; Mercedes-Benz EQB 250; Subaru Solterra; Audi e-tron GT.

Самые популярные б/у электромобили:

Rivian R1S; Chevrolet Bolt EUV; Rivian R1T; Chevrolet Bolt EV; Kia EV6.

Именно на эти модели электрокаров сегодня наблюдается высокий спрос на рынке в разных сегментах – они продаются быстрее других.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, недорогой кроссовер Mazda получил сразу три электромотора в составе силовой установки от Toyota.