Эта новинка будет соперничать с Tesla Model Y: на что способен Rivian R2

Электромобиль Rivian R2 дебютировал официально как самая дешевая модель компании и опасный соперник Tesla Model Y. Новинка способна отвоевать покупателей – это долгожданный автомобиль.

Про электрический кроссовер Rivian R2 рассказывает Motor1. Новая модель Rivian уже готова к выходу на рынок. Однако сперва в продажу отправится топовое исполнение Rivian R2 Performance.

Кроссовер получил два электромотора суммарной мощностью 656 л.с. и запас хода около 500 км. Цена Rivian R2 в таком исполнении составит 57 990 долларов. Самый дешевый базовый вариант с ценой 45 000 долларов появится в 2027 году. Он предложит примерно 400 км.

Первые владельцы получат свои машины в июне 2026 года. Ранее сообщалось, что уже началось производство пилотной партии на заводе в штате Иллинойс.

Электромобиль Rivian R2 2026 года получился довольно крупным SUV с 4,7-метровым кузовом. В дизайне R2 в целом нет сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. Производитель в дальнейшем намерен делать акцент на более доступных предложениях.

