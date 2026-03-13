Сколько стоит самая дешевая Ferrari без крыши. Фото

Спорткар Ferrari Amalfi 2026 года получил новую модификацию без крыши. Уже известно, сколько стоит машина, – это самый дешевый кабриолет Феррари.

OBOZ.UA напоминает, что название для модели Ferrari Amalfi Spider запатентовали еще в 2024 году, поэтому премьеру все ждали. Новинка пришла на смену модели Ferrari Roma Spider.

Новая Ferrari Amalfi на самом деле является модернизацией Roma и теперь занимает ее место в линейке. Поэтому дизайн в большей степени напоминает предшественника, хотя здесь измененные бамперы и новая светотехника. Мощность 3,8-литрового двигателя V8 стала чуть выше – 631 л.с. Опустить крышу Amalfi Spider можно за 13,5 секунд.

С моделью Ferrari Roma в свое время производитель отошел от привычного "кричащего" спортивного стиля в сторону более сдержанных GT. Среди соперников – модели Aston Martin, Bentley и Porsche. Цена Ferrari Amalfi Spider – от 270 000 евро. Дешевле современный кабриолет Ferrari не купить.

