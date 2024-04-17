Еще один недорогой VW Tiguan показали на фото перед премьерой

Недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения уже представили официально с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда и салоном для пятерых человек. Теперь в компании создали увеличенный вариант этой модели.

Машину показали на фото в сети. Дизайн все еще держат в секрете, однако кроссовер попался в ходе дорожных испытаний. Детали рассказывает Carscoops.

На изображениях показали новый кроссовер VW Tiguan до премьеры, которая ожидается до конца 2024 года. Автомобиль в этой модификации будут продавать только как 7-местный кроссовер в США. Европейские покупатели тоже получат этот практичный кроссовер.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый увеличенный VW Tiguan должен получить знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый VW Passat 9 поколения – большой седан получится недорогим.