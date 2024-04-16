Дешевый VW Passat 2024 года показали на первых фото

Большой и дешевый седан Volkswagen Passat 2024 года скоро представят официально. Но на первых фото мы уже можем познакомиться с дизайном модели VW. Этот автомобиль уверенно можно назвать бюджетным – особенно с учетом размеров.

Фото VW Passat Pro 2024 модельного года публикует Autohome. Ранее немецкая компания презентовала новый Passat B9 для европейского рынка. При этом к покупке модель доступна только в кузове универсал.

А теперь мы видим автомобиль в традиционном кузове седан. Он получил приставку Pro в названии. Длина составляет 5005 мм при колесной базе в 2871 мм, ширина – 1850 мм, а высота равна 1489 мм. Машина действительно большая.

Фактически, это уже третья актуальная модель Volkswagen Passat для китайского рынка. Там это обычное явление – производителю каким-то образом удается дифференцировать аудиторию нескольких почти идентичных автомобилей.

Пока известно, что моторная гамма нового VW будет представлена моторами объемом 1,5 л (160 л.с.) и 2 л (220 л.с.). Но не исключено появление других вариантов.

Официальная премьера состоится позже в 2024 году. Ориентировочная цена Volkswagen Passat Pro – немногим более 20 000 долларов.

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