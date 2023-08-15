В Индии представили самый дешевый электромобиль: менее 2000 долларов

В Индии опять представили самое дешевое транспортное средство в своем сегменте. На этот раз – электромобиль. Моторикша Mahindra e-Alfa Super стоит менее 2000 долларов, а едет почти на 100 км.

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Детали раскрыли на официальном сайте производителя. Электрическая моторикша Mahindra e-Alfa Super выглядит фактически так же, как и любой ее одноклассник, оснащенный двигателем внутреннего сгорания.

Конструкция классическая. Одно колесо спереди, два – сзади. Органы управления от мопеда, каркасный кузов, брезентовая крыша, задний привод. Водитель, как всегда, сидит спереди посередине.

Панели кузова выполнены из металла и пластика. А в движение новый Mahindra e-Alfa Super приводит один электромотор мощностью 2,2 л.с. (22 Нм крутящего момента).

Батарейный блок емкостью 140 Ач кажется небольшим. Но с ним электрическая моторикша способна преодолеть более 95 км. Салон рассчитан на четырех пассажиров.

Быстрое зарядное устройство на 18А поставляется в комплекте, устройство совместимо с 10 000 зарядными станциями в Индии. Цена Mahindra e-Alfa Super – от 161 000 рупий или $1935.

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