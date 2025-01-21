Есть типичные неисправности: эксперты назвали три авто, которых следует избегать

Выбор поддержанного автомобиля – это всегда компромисс между ценой и качеством. Автомобильные эксперты советуют быть особенно внимательными при выборе некоторых моделей, которые, несмотря на привлекательную цену, могут доставить немало хлопот и затрат на ремонт.

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Австралийские автоэксперты Адам Моррис и Джим Халл, ведущие YouTube-канала ReDriven, поделились своими рекомендациями по трем моделям, которых лучше избегать.

Peugeot 206 GTI 180

Адам Моррис, основываясь на собственном опыте владения этой моделью, не рекомендует ее к покупке. Он отмечает, что в отличие от стандартной версии Peugeot 206, GTI 180 имеет ряд серьезных недостатков. Среди них неудобная посадка, плохое переключение передач, проблемы с эргономикой и чрезмерная поворотность.

Эксперт подчеркивает, что эта модель не отвечает ожиданиям от "горячего" хэтчбека, уступая конкурентам, таким как Renault Sport Clio 172 и Ford Fiesta ST. Владельцы также отмечали несоответствие больших легкосплавных дисков миниатюрному дизайну 206, жесткую подвеску и тяжелый руль.

Mini Cooper R51 (2001-2006)

Джим Халл тоже не советует покупать эту модель, ссылаясь на частые поломки двигателей. Он отмечает, что днища этих автомобилей часто разрушаются, езда некомфортна, а общее состояние оставляет желать лучшего.

Эксперт делится своим негативным опытом управления кабриолетом John Cooper Works этой модели, описывая его как "худшее потрясение" и постоянный шум во время езды по неровной дороге.

Mazda 3 MPS (2009-2013)

Хотя эксперты признают, что Mazda 3 MPS является потенциально впечатляющей и надежной моделью, найти экземпляр в хорошем состоянии на рынке подержанных автомобилей очень сложно. Большинство доступных вариантов, по словам Адама Морриса, были "полностью разрушены".

Эксперт предостерегает от покупки этой модели без тщательной проверки, поскольку существует большой риск приобрести автомобиль со скрытыми дефектами, замаскированными при подготовке к продаже. Он лично отказывался от нескольких возможных покупок после детальной диагностики.

Стоит отметить, что эксперты не отрицают положительные качества стандартных версий Peugeot 206 и Mazda 3. Однако, именно спортивные модификации GTI 180 и MPS, а также Mini Cooper R51, по их мнению, менее надежны и могут привести к значительным затратам на ремонт.

При выборе б/у автомобиля важно учитывать не только цену, но и потенциальные затраты на обслуживание и ремонт, а также тщательно проверять техническое состояние автомобиля перед покупкой.

Ранее OBOZ.UA писал о типе авто, который лучше покупать подержанным.

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