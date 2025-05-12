Новую Toyota RAV4 показали впервые: когда появится недорогой кроссовер

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения ждать осталось недолго. Производитель полностью подготовил машину самого популярного сегмента к премьере. Автомобиль даже впервые показали на официальных фото.

Видео дня

Внешность долгожданного кроссовера продемонстрировали на первых изображениях на сайте компании. Это интригующие фото, которые не раскрывают дизайн Toyota RAV4 2026 модельного года полностью. Однако показывают интересные детали.

Заметно, что для модели разработали панорамную крышу. Скорее всего, ее будут предлагать в качестве опции. В салоне Toyota RAV4 2026 появится несколько экранов. Премьера кроссовера ожидается 21 мая.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 6 поколения сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, у Toyota RAV4 много популярных соперников.