Эксперты назвали плюсы и минусы недорогой модели Nissan. Фото

Недорогой седан Nissan Sentra недавно рассекретили официально после небольшой модернизации. Теперь эксперты назвали плюсы и минусы доступного автомобиля, который вышел на рынок в 2025 году.

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Модель Nissan Sentra 2025 года – популярный и практичный автомобиль привычного формата с четырехдверным кузовом. Carscoops рассказывает о своих впечатлениях после знакомства с новым Nissan Sentra SR.

Среди плюсов отметили удобные кресла и очень привлекательную цену машины. Многим понравится большое количество физических кнопок вместо безальтернативного сенсорного управления.

К минусам отнесли общую невыразительность и сомнительную полезность дополнительного оборудования. Цена Nissan Sentra 2025 года – от 24 000 долларов с мотором на 150 л.с.

Nissan уже готовит новое поколение Nissan Sentra, ведь спрос на доступные компактные модели опять высокий. Прототипы и уже выехали на дороги США для испытаний перед премьерой. Дизайн, разумеется, пока скрывают.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, у китайцев появился очередной недорогой автомобиль – на этот раз пикап.