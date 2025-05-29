Китайцы создали огромный внедорожник по цене Рено Дастер. Фото

Новый китайский внедорожник Geely Radar King Kong EM-P показали на фото. Огромный практичный пикап получился дешевым. По цене автомобиль из КНР сравним с бюджетным кроссовером Рено Дастер.

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Производитель добавил в линейку новый вариант. По информации CarNewsChina, новый Geely Radar King Kong EM-P 2025 года теперь является гибридом. Ранее на рынок вышел электрический пикап.

Длина автомобиля составляет 5260 мм (колесная база – 3120 мм), ширина равна 1900 мм, а высота – 1830 мм.

Новый Geely Radar King Kong EM-P оснащается плагин-гибридной силовой установкой мощностью 349 л.с. Батарейный блок емкостью 19 кВтч якобы позволяет преодолеть до 100 км на электротяге.

Пикап способен заряжать электроприборы, различное оборудование или даже другие электромобили. Хотя в этом случае не удастся отдать слишком много энергии, ведь батарея не такая большая. Цена Geely Radar King Kong EM-P – от 20 000 долларов.

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