Эксперты назвали лучшие премиальные б/у кроссоверы: топ-10 моделей

Эксперты составили список премиальных б/у кроссоверов. Такие модели на вторичном рынке привлекают своими ценами. Эти машины предлагают богатое оснащение, качество и стиль. Вдобавок в топ-10 попали самые надежные машины.

Лучшие автомобили нашли в WhatCar. Список насчитывает популярные и довольно дорогие машины. Однако кроссоверы с пробегом становятся намного доступнее.

Лучшие премиальные б/у кроссоверы в 2026 году:

Porsche Macan (с 2014 года); Tesla Model Y (с 2022 года); BMW X5 (бензин и плагин-гибрид, с 2018 года); Mercedes GLB (с 2019 года); BMW iX3 (2021-2025); Mercedes GLC (с 2015 года); Land Rover Defender (с 2020 года); Mercedes EQA (с 2021 года); BMW X3 (дизель, 2018-2024); Volvo XC60 (плагин-гибрид, с 2017 года).

Почему вообще стоит задуматься о покупке премиального автомобиля с пробегом? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги. Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей.

