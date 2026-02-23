УкраїнськаУКР
Эксперты назвали лучшие премиальные б/у кроссоверы: топ-10 моделей

Mercedes GLB

Эксперты составили список премиальных б/у кроссоверов. Такие модели на вторичном рынке привлекают своими ценами. Эти машины предлагают богатое оснащение, качество и стиль. Вдобавок в топ-10 попали самые надежные машины.

Лучшие автомобили нашли в WhatCar. Список насчитывает популярные и довольно дорогие машины. Однако кроссоверы с пробегом становятся намного доступнее.

Лучшие премиальные б/у кроссоверы в 2026 году:

  1. Porsche Macan (с 2014 года);
  2. Tesla Model Y (с 2022 года);
  3. BMW X5 (бензин и плагин-гибрид, с 2018 года);
  4. Mercedes GLB (с 2019 года);
  5. BMW iX3 (2021-2025);
  6. Mercedes GLC (с 2015 года);
  7. Land Rover Defender (с 2020 года);
  8. Mercedes EQA (с 2021 года);
  9. BMW X3 (дизель, 2018-2024);
  10. Volvo XC60 (плагин-гибрид, с 2017 года).
Volvo XC60

Почему вообще стоит задуматься о покупке премиального автомобиля с пробегом? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги. Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей.

