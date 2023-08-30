Эксперты назвали лучшие доступные электрокары 2023 года: список моделей
Эксперты назвали лучшие доступные электрокары 2023 года. При этом в список попали как новые модели, так и б/у машины с пробегом в разных категориях.
С лучшими электромобилями определились британские специалисты What Car. Здесь представлены разные модели в популярных сегментах: от дешевых и компактных хэтчбеков с пробегом до новых вместительных кроссоверов.
Лучшие доступные электрокары 2023 года:
- Fiat 500e;
- MG4 EV;
- MG5 EV;
- Volkswagen ID.3;
- Volkswagen ID.Buzz;
- Smart #1;
- Skoda Enyaq iV;
- Hyundai Kona Electric;
- Tesla Model 3;
- Renault Zoe;
- Renault 5 EV.
Еще не представленный официально электрокар Renault 5 EV назвали самой ожидаемой моделью. Автомобиль обещает стать компактной современной машиной в ретро-стиле с привлекательной ценой.
А такие машины, как Tesla Model 3 и MG5 EV попали сразу в несколько номинаций. Первый оказался лучшим премиальным электрокаром (новым и б/у), второй – лучшим универсалом (также новым и с пробегом).
Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, китайская компания XPeng стала владельцем сервиса такси и теперь разрабатывает для него дешевые электромобили.