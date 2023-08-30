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Эксперты назвали лучшие доступные электрокары 2023 года: список моделей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,1 т.
MG5

Эксперты назвали лучшие доступные электрокары 2023 года. При этом в список попали как новые модели, так и б/у машины с пробегом в разных категориях.

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С лучшими электромобилями определились британские специалисты What Car. Здесь представлены разные модели в популярных сегментах: от дешевых и компактных хэтчбеков с пробегом до новых вместительных кроссоверов.

Лучшие доступные электрокары 2023 года:

  • Fiat 500e;
  • MG4 EV;
  • MG5 EV;
  • Volkswagen ID.3;
  • Volkswagen ID.Buzz;
  • Smart #1;
  • Skoda Enyaq iV;
  • Hyundai Kona Electric;
  • Tesla Model 3;
  • Renault Zoe;
  • Renault 5 EV.
Renault 5

Еще не представленный официально электрокар Renault 5 EV назвали самой ожидаемой моделью. Автомобиль обещает стать компактной современной машиной в ретро-стиле с привлекательной ценой.

А такие машины, как Tesla Model 3 и MG5 EV попали сразу в несколько номинаций. Первый оказался лучшим премиальным электрокаром (новым и б/у), второй – лучшим универсалом (также новым и с пробегом).

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, китайская компания XPeng стала владельцем сервиса такси и теперь разрабатывает для него дешевые электромобили.