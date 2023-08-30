Китайский XPeng готовит новые дешевые автомобили для такси

Китайский автопроизводитель XPeng готовит новые дешевые автомобили для такси. Компания приобрела подразделение службы такси Didi в КНР и теперь готовит для него новые транспортные средства.

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Об этом сообщает China business law journal. Стоимость сделки составила 744 миллиона долларов. Теперь для такси Didi готовят компактные бюджетные электромобили под новым брендом Mona.

Известно, что новые электромобили Mona от XPeng для такси будут действительно дешевыми – с ценой около 20 000 долларов. Никаких технических подробностей о машинах нет.

Однако нетрудно предположить, что работа в такси предъявляет к транспортному средству серьезные требования. Во-первых, электрокар должен обладать большим запасом хода, чтобы покрыть поездки хотя бы в течение половины дня. В качестве компромисса – быстрая мощная зарядка.

Во-вторых, такая машина должна быть практичной. Вместительный салон и большой багажник – обязательные условия. По этой причине в такси может пригодиться минивэн, однако таких деталей производитель пока не предоставил.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о высоких результатах продаж доступных электромобилей BYD из Китая.