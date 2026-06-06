Эксперты назвали 7 самых недооцененных авто: они достойны внимания

Выбор моделей на автомобильном рынке может ошеломлять и часто водители, выбирая себе авто, пользуются больше модой и хайпом, а действительно хорошие варианты при этом проходят мимо их внимания. В таком случае всегда стоит обратиться за советом к экспертам, которые попробовали себя за рулем многих машин и могут назвать те, которые действительно стоят того, чтобы приглядеться к ним поближе.

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Так команда британского портала CarWOW тщательно протестировала почти каждый новый автомобиль, который можно сейчас найти в продаже, и определила семерку самых недооцененных. Это может быть связано с такими факторами, как лояльность к конкретной марке, узнаваемость бренда или покрытие дилерской сети. Эти авто несмотря на меньшую популярность по сравнению с альтернативами, все равно заслуживают того, чтобы к ним присмотреться.

Genesis GV60

С технической точки зрения электрический кроссовер Genesis GV60 очень похож на Hyundai Ioniq 5, но он имеет значительно более изысканный интерьер и выглядит просто роскошно. Несмотря на это, в этом году через Carwow поступило в более чем два с половиной раза больше запросов по Hyundai Ioniq 5, чем по GV60.

Причина может крыться в самом способе покупки Genesis. В то время как Hyundai имеет большую дилерскую сеть, Genesis продает свои автомобили непосредственно потребителям через интернет. Пусть это вас не отпугивает, ведь GV60 – это комфортный и люксовый электромобиль, который стоит примерно столько же, сколько Ioniq 5 в топовой комплектации.

Honda Civic

Во многом Honda Civic лучше Volkswagen Golf. Она приятнее в управлении благодаря послушному шасси и комфортной подвеске, имеет действительно добротный салон с логичными органами управления, а также очень большой багажник.

Тем не менее за первые месяцы 2026 года через Carwow о Golf спрашивали почти вчетверо чаще, чем о Civic. Свою роль здесь может играть цена. Honda доступна исключительно как гибрид, тогда как VW можно приобрести с более простым бензиновым двигателем. Из-за этого Golf стоит заметно дешевле. Тем не менее эксперты считают, что за Civic стоит переплатить, если бюджет позволяет разгуляться.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Если у вас есть потребность в безумно быстром, громком и дерзком седане, первым на ум обычно приходит BMW M3. Это фантастическое авто, но ради настоящего итальянского шарма стоит рассмотреть и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Модель оснащена 2,9-литровым двигателем V6, который звучит просто эпично, да и внешне машина невероятно красива. Правда, репутация Alfa в плане надежности может некоторых отпугнуть, а еще она не так практична, как M3, из-за тесных задних сидений. Именно поэтому BMW M3 оказалась более чем в шесть раз популярнее на Carwow, чем Alfa. Но если покупать сердцем, а не холодным умом, выбор очевиден – Giulia.

Mazda 3

Не обязательно покупать именно немецкую машину, если хочется чего-то изысканного и стильного – японская Mazda 3 является одним из любимых премиальных хэтчбеков экспертов. Ее салон значительно приятнее, чем у Mercedes A-Class: качество материалов выше, а все переключатели имеют приятную плавную отдачу.

Mazda также лучше в управлении, чем A-Class и стоит заметно дешевле. Несмотря на это, Mercedes расходится через Carwow более чем в три раза лучше конкурентки. Это лишь доказывает, насколько мощно работает престижный немецкий шильдик.

Subaru Forester

Когда в 2018 году с продажи сняли выращенную на ралли WRX-STI, многие вообще забыли о существовании Subaru. Однако Forester – это до сих пор очень неплохой вариант. Он чрезвычайно комфортен в дальних поездках и справляется с бездорожьем куда лучше большинства семейных кроссоверов. Все благодаря стандартному полному приводу, который сейчас становится все большей редкостью.

Правда, внутри салон кажется немного устаревшим, а не слишком развитая дилерская сеть Subaru не способствует узнаваемости бренда. К тому же Forester ощутимо дороже того же Kia Sportage, из-за чего запросы по Kia превышают показатели Subaru аж в 90 раз. Но если нужна простая, прочная, надежная и способная на бездорожье машина, Forester будет отличным выбором.

Suzuki Swift

Редактор новостей портала Джейми Эдкинс провел четыре месяца за рулем Suzuki Swift и под конец теста был просто очарован этим авто. В стандартной комплектации модели установлена куча оборудования, включая подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль и беспроводное подключение смартфона.

Также за время эксплуатации средний расход топлива позволял проезжать более 21 километра на одном литре (что эквивалентно примерно 4,7 л на 100 км), недорогим оказалось и содержание машины. Однако хэтчбек MG3 почему-то оказался вдвое популярнее на Carwow – возможно, из-за современного интерьера и мощной гибридной установки.

Renault 4

Характеристика нового Renault 4 как недооцененного может показаться несколько несправедливой, ведь это один из лучших электромобилей, которые вообще можно купить. Однако он попал в этот список только потому, что находится в тени немного меньшего, но такого же блестящего Renault 5.

Renault 5 примерно вдвое популярнее на Carwow, хотя под кузовом обе машины практически идентичны. Если нужно больше места для ног сзади и более вместительный багажник, стоит уверенно выбирать именно Renault 4.

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