Названы электромобили с самым длинным запасом хода: топ 10

Современный рынок электрического транспорта развивается с необычайной скоростью, постепенно лишая водителей главного страха – ограниченного радиуса действия батареи. Благодаря внедрению передовых технологий, оптимизации аэродинамики и увеличению емкости аккумуляторов, свежие модели демонстрируют удивительные результаты автономности.

Новые электрокары премиум-сегмента и массового рынка способны преодолевать сотни миль без необходимости в дополнительной остановке на заправку. Этот прорыв делает путешествия на дальние расстояния максимально комфортными, надежными и полностью независимыми от густоты сети скоростных станций.

Ниже приведена десятка лидеров индустрии от Top Gear, которые предлагают наибольший запас хода для путешествий.

BMW i7

Седьмое поколение роскошного немецкого лимузина i7 получило масштабное обновление, которое существенно улучшило его технические параметры. Благодаря модернизации инженерам удалось увеличить автономность машины примерно на 75 миль, что позволило достичь показателя в 452 мили (по циклу WLTP).

Такой солидный пробег доступен сразу для двух модификаций: 50 xDrive мощностью 450 лошадиных сил и 60 xDrive на 537 лошадиных сил. Для любителей драйва также предлагается спортивная версия i7 M70 xDrive мощностью 671 л.с., которая разгоняется до первой сотни за 3.8 секунды и способна преодолеть без дозарядки 426 миль.

Tesla Model 3 Long Range

Несмотря на то, что Model 3 уступила статус абсолютного бестселлера бренда в пользу кроссовера Model Y, она уверенно побеждает своего старшего брата по критерию дальнобойности. Главными факторами успеха этой модели стали облегченная конструкция кузова и выверенная аэродинамическая форма, которая уменьшает сопротивление воздуха.

Модификация Long Range с задним приводом демонстрирует впечатляющий результат в 466 миль автономного хода. Кроме того, владельцы этого седана всегда имеют существенное преимущество в путешествиях благодаря доступу к разветвленной и надежной фирменной сети суперчарджеров Tesla.

DS No 8 Long Range

Для тех, кто ищет экстравагантный и нестандартный автомобиль, французский фастбек станет отличной находкой. Стремительный силуэт кузова обеспечивает модели чрезвычайно низкий коэффициент лобового сопротивления – всего 0.24 Cd, что непосредственно влияет на энергоэффективность.

В версии Long Range с передним приводом электрокар оборудован аккумуляторной батареей емкостью 97.2 кВт-ч, которая обеспечивает до 466 миль пробега на одном дыхании. В качестве альтернативы покупатели могут выбрать более скромную версию с аккумулятором на 74 кВт-ч, рассчитанную на 357 миль хода.

Audi A6 e-tron Sportback Performance

В кузове Sportback и при условии установки опциональных камер вместо традиционных боковых зеркал, этот немецкий автомобиль демонстрирует феноменальную обтекаемость с коэффициентом сопротивления всего 0.21 Cd. Сердцем дальнобойной версии Performance является силовая установка с одним двигателем на задней оси и батареей емкостью 94.9 кВт-ч, что вместе гарантирует 470 миль автономности.

Для ценителей практичности немецкая марка предлагает вместительный универсал Avant в аналогичном техническом исполнении. Из-за другой формы кузова он немного уступает в аэродинамике, но все равно демонстрирует отличный результат – 444 мили.

Mercedes-Benz C 400 4Matic

Эта модель открывает новую страницу в истории бренда как первый полностью электрический представитель легендарного C-Class. Дебютная версия получила систему полного привода 4Matic суммарной мощностью 483 лошадиные силы и аккумулятор емкостью 94 кВт-ч, обеспечивающий радиус действия в 473 мили.

Этого ресурса вполне достаточно, чтобы без всякой остановки преодолеть дальнее расстояние, например, от Лондона до Эдинбурга. Если же в пути возникнет потребность пополнить запасы энергии, подключение к сверхскоростному терминалу мощностью 330 кВт позволит всего за 10 минут добавить машине еще 202 мили пробега.

Mercedes-Benz CLA 250+

Компания Mercedes-Benz возлагает большие надежды на этот новый седан, позиционируя его как свой самый эффективный и умный продукт. Заднеприводная вариация 250+ способна проехать рекордные 484 мили, используя при этом относительно небольшой аккумулятор емкостью 85 кВт-ч.

Такой эффективности удалось достичь благодаря превосходному аэродинамическому коэффициенту (0.21 Cd), инновационному тепловому насосу типа "воздух-воздух" и интеллектуальной рекуперации. Благодаря бортовой системе с напряжением 800 Вт, десятиминутная сессия на 350-киловаттной площадке вернет авто 200 миль запаса хода. Для любителей практичных кузовов производитель подготовил также стильную версию Shooting Brake.

BMW iX3 50 xDrive

Новая генерация баварского кроссовера iX3 получила сверхмощный электронный блок управления, который централизованно контролирует работу рулевого механизма, моторов, тормозов и систем безопасности. Автомобиль оснастили огромной батареей с полезной емкостью 108.7 кВт-ч, что позволяет зафиксировать дальность хода на отметке в круглые 500 миль.

Процесс восстановления энергии не заставит владельца скучать на станции: архитектура модели поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт. Это позволяет всего за 10 минут пополнить запас хода на 231 милю, а полное восстановление батареи от 10% до 80% триумфально длится всего 21 минуту.

Volvo EX60 Twin Motor

Скандинавский кроссовер EX60 сумел опередить своего баварского конкурента iX3, предложив клиентам впечатляющий показатель в 503 мили автономного пробега. Достичь такого результата удалось благодаря гигантскому аккумулятору емкостью 117 кВт-ч, созданному по передовой технологии "cell to body", когда элементы питания интегрируются непосредственно в силовую структуру кузова, делая машину легче и компактнее.

Полноприводный автомобиль выдает солидные 671 лошадиную силу. Современная 800-вольтовая система обеспечивает сверхбыстрый прием тока: на 400-киловаттном терминале всего за 10 минут можно получить дополнительные 211 миль хода.

BMW i3 50 xDrive

Серебряную медаль в рейтинге дальнобойности получает модель i3, которая теперь представляет полностью электрическое будущее классической 3-Series, а не старый городской хэтчбек. Этот важный для бренда седан разделил технологическую платформу и аккумулятор ёмкостью 108.7 кВт-ч с кроссовером iX3.

Однако благодаря приземистому силуэту кузова и низкому аэродинамическому сопротивлению, запас хода удалось поднять до фантазийной отметки в 562 мили. Кроме выдающейся автономности, модификация 50 xDrive предлагает водителю мощность в 463 лошадиные силы, солидный крутящий момент и поддержку скоростной зарядки на мощности до 400 кВт.

Mercedes EQS 450+

Абсолютным королем автономности среди современных серийных электромобилей становится обновленный флагман премиум-класса Mercedes-Benz EQS. Этот роскошный автомобиль теперь способен обеспечить водителю невероятные 575 миль пробега без каких-либо промежуточных остановок на зарядку.

Предыдущий показатель модели (487 миль) удалось существенно превзойти благодаря установке увеличенной батареи емкостью 122 кВт-ч и оптимизации кузовных линий до рекордного показателя сопротивления в 0.20 Cd. Для полной уверенности в путешествиях здесь применена 800-вольтовая технология, которая позволяет восстановить 200 миль хода всего за 10 минут на 350-киловаттной станции, хотя будущим владельцам придется привыкнуть к специфическому рулю в форме штурвала.

