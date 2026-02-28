Экономия на самом главном: эксперты назвали лучшие автомобили
Недорогие автомобили, которые помогают экономить топливо, привлекают особенное внимание покупателей благодаря заботе о кошельках своих владельцев. Эксперты назвали лучшие предложения с точки зрения расхода топлива.
Именно низкий расход топлива стал центральным фактором исследования специалистов в поисках лучших современных машин. Про рейтинг автопроизводителей по результатам исследования EPA (Агентство по охране окружающей среды США) сообщает Autoevolution.
В список экономичных автомобилей попали производители, которые предлагают машины с самым низким расходом топлива в среднем по модельному ряду. Интересно, что в основном эти компании продают недорогие машины.
Самые экономичные автомобили:
- Honda;
- Hyundai;
- Kia;
- Toyota;
- Nissan;
- BMW;
- Subaru;
- Mazda;
- Volkswagen;
- Mercedes;
- Ford;
- General Motors;
- Stellantis.
Таким экономичным машинам будет рад каждый покупатель, который экономит свои деньги. Разве что BMW и Mercedes выделяются из списка как дорогие премиальные производители. Но даже с их автомобилями можно сэкономить на топливе.
