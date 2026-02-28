УкраїнськаУКР
Экономия на самом главном: эксперты назвали лучшие автомобили

Стас Сидилев
Hyundai Tucson

Недорогие автомобили, которые помогают экономить топливо, привлекают особенное внимание покупателей благодаря заботе о кошельках своих владельцев. Эксперты назвали лучшие предложения с точки зрения расхода топлива.

Именно низкий расход топлива стал центральным фактором исследования специалистов в поисках лучших современных машин. Про рейтинг автопроизводителей по результатам исследования EPA (Агентство по охране окружающей среды США) сообщает Autoevolution.

В список экономичных автомобилей попали производители, которые предлагают машины с самым низким расходом топлива в среднем по модельному ряду. Интересно, что в основном эти компании продают недорогие машины.

Honda Accord

Самые экономичные автомобили:

  1. Honda;
  2. Hyundai;
  3. Kia;
  4. Toyota;
  5. Nissan;
  6. BMW;
  7. Subaru;
  8. Mazda;
  9. Volkswagen;
  10. Mercedes;
  11. Ford;
  12. General Motors;
  13. Stellantis.

Таким экономичным машинам будет рад каждый покупатель, который экономит свои деньги. Разве что BMW и Mercedes выделяются из списка как дорогие премиальные производители. Но даже с их автомобилями можно сэкономить на топливе.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный недорогой кроссовер Mazda.

