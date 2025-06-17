Экономичный и практичный кроссовер Renault для семьи показали на новых фото

Новый кроссовер Renault Symbioz 2025 года получился практичной и экономичной машиной для семейных покупателей. Улучшенную версию недорогого автомобиля показали на новых официальных фото.

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OBOZ.UA напоминает, что в линейке моделей Renault Symbioz появился модернизированный гибрид E-Tech. С новой моделью Renault хочет предложить покупателям автомобиль наиболее востребованного типа.

Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. По размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Renault Duster. С точки зрения позиционирования занимает место между компактным Captur и более крупным Austral.

Дизайнеры изобразили смелую внешность машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой.

Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,8-литрового мотора выдает мощность 160 л.с. Комбинированный расход топлива – около 4,5 л/100 км. Цена Renault Symbioz E-Tech 2025 года – от 33 000 евро.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, новый бюджетный кроссовер Subaru оказался очень экономичным.