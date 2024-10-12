Двигатель не подведет: названы самые надежные внедорожники в 2024 году

Когда речь идет о надежности автомобиля, нужна, прежде всего, уверенность в качестве. Так как двигатель является одной из важнейших частей, оценка общей надежности обязательно включает и показатели моторной эффективности.

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Эксперты обнародовали рейтинг автомобилей, демонстрирующих высокие показатели безопасности и надежности. В конце концов, во внедорожнике не было бы особой "полезности", если бы была неуверенность в том, что вы застрянете где-нибудь на бездорожье или во время длительной поездки.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner оснащена 4-литровым двигателем V-6. То, чего внедорожнику не хватает в ускорении и весе, он с лихвой компенсирует своей долговечностью и производительностью на разных местностях.

Toyota Highlander

2,4-литровый 4-цилиндровый двигатель Highlander с турбонаддувом обеспечивает долговечность и стабильность вождения, что делает его хорошим выбором в качестве семейного внедорожника.

Lexus GX

Lexus GX – роскошный внедорожник с 3,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом, работающий в паре с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Производительность GX надежна. Автомобиль обладает высокой буксировочной способностью.

Subaru Forester

Forester оснащен 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 182 л.с. В дополнение к возможности буксировки, вы получаете известную систему полного привода Subaru и технологию безопасности во время езды в сложных условиях.

Audi Q7

Audi Q7 оснащен 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 261 л.с. Можно выбрать 3-литровый V6 с общей мощностью 335 л.с.

Nissan Murano

Nissan Murano имеет 3,5-литровый V6 двигатель, который уже давно является основным элементом многих автомобилей Nissan. Это надежный выбор для поездок на дальние расстояния, укомплектованный грамотным управлением, особенно на шоссе.

Kia Seltos

Seltos предлагает 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, на который Kia дает ценную гарантию. Это надежный, экономичный и доступный автомобиль, который предлагает достаточное количество внутреннего пространства.

Kia Telluride

Telluride оснащен 3,8-литровым V6 двигателем. Этот внедорожник среднего размера является надежным вариантом для тех, кому нужно много места.

BMW X4

Этот компактный роскошный внедорожник имеет 2-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, а также гарантию на 4 года/80 000 км.

BMW X5

Шестицилиндровый двигатель BMW X5 с турбонаддувом обеспечивает плавную, прочную езду, которая будет хорошо работать в разных условиях вождения. На X5 также предоставляется гарантия BMW 4 года/80 000 км.

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade имеет 3,8-литровый V6 двигатель, который работает в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Palisade является отличным выбором для семей.

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe – еще один надежный выбор для семей. На надежный двигатель V8 предоставляется 5-летняя гарантия Chevy.

Honda CR-V

Этот компактный внедорожник оснащен 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 190 л.с. Этот надежный внедорожник хорошо работает на склонах и скользкой дороге, обладая дополнительными преимуществами комфортного салона и экономией топлива.

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