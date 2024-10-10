Большой и практичный: Volkswagen представил семиместный автомобиль Tayron

На автомобильном рынке продолжается бум больших автомобилей. И в продолжение этого тренда немецкий автоконцерн Volkswagen представил новый Tayron.

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Как пишет издание Autocar, его представили как замену Tiguan Allspace. Новая машина была спроектирована, чтобы обладать дополнительной практичностью, к тому же она оборудована большим количеством бортовых технологий.

Фактически Volkswagen Tayron – это новое поколение компактного кроссовера Tiguan. Но он был продлен на 231 мм, из-за чего появилась опция третьего ряда сидений и дополнительные 198 литров багажника.

Tayron будет предлагаться с четырьмя двигателями: мягким гибридным бензиновым, чистым бензиновым, гибридным бензиновым и подключаемым дизельным. У них будет разная мощность.

Линейка открывается 1,5-литровым турбо-мягким гибридом, передающим 148 л. с. на передние колеса. За ним следует 2,0-литровый турбо-бензиновый с 201 л. с. или 261 л. с. и передним или полным приводом. Следующим идет 2,0-литровый турбодизель, который может иметь мощность 148 л. с. или 190 л. с. Первый – с передним приводом, а второй – с полным приводом. Каждый из этих агрегатов связан с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Топовая модель – это PHEV, объединяющая 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель с одним электродвигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Система передает либо 201 л. с., либо 268 л. с. на передние колеса. Как заявляет производитель, эта комплектация будет иметь запас хода только на электричестве более 100 км в обеих версиях.

Однако у PHEV есть особенность – он не может быть семиместным из-за размещения аккумулятора емкостью 19,7 кВтч под полом багажника. Эта версия также теряет 18 литров объема багажника по сравнению с 885 литрами обыкновенного пятиместного Tayron.

Внутри Tayron получает 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 12,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, а 15-дюймовый проекционный дисплей доступен как дополнительная опция. В Великобританию новинку начнут поставлять в марте. Ожидается, что цена будет немного выше стоимости Tiguan, стартовая цена которого составляет 34 075 фунтов стерлингов.

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