Доступный внедорожник Kia сделают намного круче и крепче. Фото

Новый доступный внедорожник Kia Tasman 2025 года всех удивил своим появлением в линейке корейского производителя. У этой модели будет долгая жизнь, и практичный пикап решили сделать круче в особом крепком исполнении.

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Как стало известно Carscoops, для нового Kia Tasman силами компании ARB подготовят набор модификаций и аксессуаров. В него входят более крупные колеса для сурового бездорожья, силовые бамперы, защитные элементы. дополнительная светотехника и различные модули для багажника.

Ранее стало известно, что для модели Kia Tasman запланировали жизненный цикл длиной 8-12 лет. В дальнейшем линейку расширят гибридной и даже полностью электрической модификациями.

Также появится крутой пикап по мотивам концепта Kia Tasman Weekender, который также известен как WKNDR. Этот внедорожник с расширенными колесными арками, увеличенным клиренсом и 35-дюймовыми покрышками BF Goodrich для бездорожья привлечет дополнительное внимание.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

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