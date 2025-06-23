Новая бюджетная модель GM вдвое дешевле Duster удивила практичностью. Фото
Новый Wuling Xingguang 730 2026 модельного года от GM представили официально как современный бюджетный автомобиль вдвое дешевле Renault Duster. Машина оказалась не только очень доступной, но еще и удивительно практичной.
О машине стало известно CarNewsChina. Две компании (SAIC и General Motors) давно сотрудничают и разрабатывают бюджетные модели в Китае. Дешевый минивэн Wuling Xingguang 730 – очередной результат совместной работы.
Дизайн вышел вполне современным, но спокойным. Это необычно сегодня, когда даже бюджетные семейные модели пытаются сделать агрессивными и "спортивными" снаружи. При этом китайский минивэн даже не выглядит дешевым в сравнении с другими моделями Wuling.
С длиной кузова 4910 мм (колесная база равна 2910 мм), шириной 1850 мм и высотой 1770 мм автомобиль предлагает очень вместительный и практичный салон на 7 мест.
Покупателям предложат бензиновый вариант на 174 л.с. и полностью электрическую 136-сильную модификацию с запасом хода около 300 км. В гибридной модификации автомобиль тоже отправится в продажу. Цена Wuling Xingguang 730 – от 10 000 долларов.
OBOZ.UA ранее сообщал про очень вместительную модель Skoda.