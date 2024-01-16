Доступный кроссовер Nissan превратили в вездеход для тяжелых условий

Доступный кроссовер Nissan X-Trail нравится многим покупателям за оснащение и практичность. Недавно представили официально модель свежего поколения. А теперь производитель превратил автомобиль в смелый вездеход с неожиданной внешностью для самых тяжелых условий.

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Новинку показали на канале автопроизводителя в YouTube. Новый Nissan X-Trail Mountain Rescue – это серьезным образом подготовленный спасательный внедорожник, конструкцию которого глубоко модифицировали.

Автомобиль получил яркий окрас кузова. Также японскому кроссоверу доработали бамперы, расширили арки и установили дополнительную наружную светотехнику.

Но это не главные изменения, которые произвели с машиной. Пришло время поговорить о колесах, которых здесь просто нет. Их заменили на снежные гусеницы, обеспечивающие уверенное сцепление на скользких поверхностях.

В салоне Nissan X-Trail Mountain Rescue тоже произошли изменения – задние сиденья были сняты для установки носилок, позволяющих перевозить травмированных лыжников.

Снаружи внимание привлекает экспедиционный багажник на крыше. И, конечно, здесь увеличенный дорожный просвет.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый кроссовер Porsche, который готовят к премьере.