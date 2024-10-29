Доступный кроссовер Kia Sportage с новым дизайном показали в сети до премьеры

Популярный доступный кроссовер Kia Sportage скоро рассекретят официально во всех подробностях в ходе официальной премьеры. До тех пор производитель показал автомобиль на очередных фото с новым дизайном.

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Долгожданный кроссовер еще держат в секрете. Поэтому внешность не раскрыта полностью. Недорогая модель Kia наверняка снова станет очень популярной и с новым, более современным дизайном. Motor1 сообщает детали.

Перед премьерой новый Kia Sportage продемонстрировали официально, пускай и на затемненных тизерах, которые не позволяют рассмотреть внешность в мелких деталях.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Изменится оформление салона Kia Sportage 2025. Обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы. В линейке останутся бензиновые варианты и несколько гибридных модификаций.

Ранее в сети показывали тестовый прототип, который проходит дорожные испытания. Внешность кроссовера скрывали под камуфляжной пленкой – стандартная практика для новых машин.

Как рассказывал OBOZ.UA, Mitsubishi готовит к премьере сразу два новых кроссовера.