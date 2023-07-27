Доступный кроссовер Chevrolet показали на фото и рассекретили детали

На фото показали новый кроссовер Chevrolet Equinox RS. Это более мощная модификация стандартной модели, которая присоединится к линейке по доступной цене.

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О новинке сообщает Carscoops. Машина относится к компактному сегменту, но кроссовер далеко не маленький. Длина кузова равна 4653 мм при колесной базе 2730 мм, ширина – 1902 мм, а высота составляет 1710 мм.

Кроме яркого дизайна, который выделяет новый Chevrolet Equinox 2023 модельного года резкими линиями и крупными элементами, покупателей привлечет мощный двигатель. Бензиновый четырехцилиндровый агрегат объемом 2 л выдает 231 л.с.

Максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч. Модификация RS отличается снаружи черными декоративными элементами, рейлингами и крупными колесными дисками особого дизайна диаметром 19 дюймов.

Производство Chevrolet Equinox будет осуществляться в Китае, Канаде и Мексике. Цены ожидаются в диапазоне от 20 000 до 30 000 долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, новый бюджетный кроссовер Hyundai выехал на дороги. На фото поймали рестайлинговый вариант в ходе дорожных испытаний.