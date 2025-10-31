Доступный бестселлер Toyota Corolla стал совсем другим автомобилем

Знаменитая модель Toyota Corolla – бестселлер своего сегмента. Новый доступный автомобиль стал совсем другой машиной, которая удивила своим дизайном. Седан из Японии показали в сети после премьеры.

С машиной познакомились на канале Autogefühl. Модель Toyota Corolla 2027 года (ориентировочная дата появления серийного автомобиля) демонстрирует смелые решения, но это пока концепт. Автомобиль не похож ни на предшественника, ни на любую другую машину бренда.

Однако проработка деталей говорит о том, что седан близок к производственному варианту. Очевидно, что новая Toyota Corolla получила более аэродинамичный облик. Это нужно для повышения энергоэффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышении запаса хода гибридных модификаций. То есть в техническом плане новая Corolla станет ближе к Toyota Prius.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.

