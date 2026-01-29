Доступные модели Toyota нравятся всем: компания возглавила мировые продажи

Toyota опять доминирует в мировых продажах. Японская компания предлагает самые популярные доступные модели, которые нравятся покупателям во всем мире. Лидирующую позицию производитель удерживает уже не первый год.

Как стало известно Motor1, Toyota отчиталась о рекордных продажах за 2025 год. Компания сохраняет мировое лидерство шестой год подряд. По итогам года Toyota продала 11 322 575 автомобилей по всему миру.

Это более 12% от всего рынка новых машин, учитывая, что в 2025 году в мире продано около 92 миллионов авто. Концерн Toyota (вместе с Lexus, Daihatsu и Hino) продемонстрировал рост продаж в 4,6%.

Успех компании предсказуемо связывают с высоким спросом, благоприятными условиями на рынке в целом, имиджем производителя и широчайшим ассортиментом продукции, где доминируют недорогие машины.

Второе место с результатом 8,98 млн. автомобилей занял Volkswagen Group со своими дочерними брендами. На третьей позиции – Hyundai и Kia с показателем 7,27 млн. машин по всему миру.

