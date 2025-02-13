Доступные модели Nissan и Honda, о которых стоит забыть: какими они могли быть

Возможное слияние Honda и Nissan в одну корпорацию привлекло много внимания. Но теперь об этом, судя по всему, стоит забыть – производители не сумели договориться. Соответственно, совместные доступные модели тоже остались в прошлом, хотя их будущее могло быть интересным.

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Nissan сейчас фактически необходимо спасение. И такой сценарий казался совсем не худшим вариантом на фоне, например, покупки китайцами. Но, по информации Motor1, у компании наметился другой партнер.

По предварительной информации, Honda установила для Nissan довольно жесткие условия по достижению высокой прибыли, чтобы слияние вообще состоялось. Как альтернативу предлагали полное поглощение, однако Nissan это не устраивает.

Тайваньский техногигант Foxconn – потенциальный партнер Nissan для дальнейшего сотрудничества. При этом, как сообщается, производитель электроники готов к совместной работе, но не подразумевает поглощение. Наверняка в скором времени появится больше подробностей.

Если бы слияние Honda и Nissan состоялось, новые Nissan Qashqai и Honda ZR-V могли стать близкими родственниками. То же могло касаться Honda Civic и Nissan Sentra.

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