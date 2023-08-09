Доступные кроссоверы, которые стоит купить в 2023 году: топ-10 авто

Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2023 года. Примечательно, что почти все они – вполне доступные модели, что обусловлено особенностями сегмента. За исключением пары премиальных моделей, в рейтинге представлены недорогие машины.

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Фактически, эти компактные кроссоверы заменили собой хэтчбеки, популярность которых продолжают активно отъедать на рынке. Список составили специалисты What Car.

Все эти автомобили можно сегодня купить новыми. Они экономичны, практичны, недороги в обслуживании, очень удобны для повседневной езды и достаточно надежны.

Топ-10 лучших доступных кроссоверов 2023 года:

Volkswagen T-Roc; Ford Puma; Smart #1; Range Rover Evoque; Skoda Karoq; Volkswagen Taigo; Skoda Kamiq; Volkswagen T-Cross; Audi Q2; Toyota Yaris Cross.

Каждая из этих моделей предлагает не только привлекательную цену, но и практичный салон, вместительный багажник, достойное оснащение. Но и здесь есть автомобили, которые выигрывают безоговорочно.

Лидер списка – Volkswagen T-Roc, лучший по всем параметрам. На последних местах – Toyota Yaris Cross и Audi Q2. Японская модель тесновата для задних пассажиров, а Audi дороже своих соперников. Но все равно это очень удачные машины.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о моделях авто, благодаря которым водителям в Украине удается экономить бензин.