На каких автомобилях украинцы экономят топливо: список машин

Продажи гибридных автомобилей в Украине выросли. Наши автомобилисты все чаще выбирают машины, которые позволяют экономить на топливе. Бензин дорожает, поэтому реакция рынка вполне логична.

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По информации организации Укравтопром, в июле 2023 года украинцы зарегистрировали более 1,5 тысяч легковых машин с гибридными силовыми установками. Это количество является самым большим за 19 месяцев.

Среди всех июльских гибридов в Украине 62% оказались новыми. В сегменте есть свои фавориты.

Самые популярные новые гибридные авто в Украине:

Toyota RAV4 (266 шт.); Nissan Qashqai (92 шт.); Mercedes-Benz GLE (60 шт.).

Также для украинцев остаются востребованными импортированные из-за рубежа модели с гибридными силовыми установками. Лидеры в этом сегменте всем хорошо известны.

Самые популярные гибридные б/у авто в Украине:

Ford Fusion (71 шт.); Ford C-Max (46 шт.); Toyota Prius (42 шт.).

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы стараются экономить на покупке своих следующих автомобилей. Опубликована статистика продаж, наши люди определились со своими доступными фаворитами.