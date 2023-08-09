Недорогой электромобиль Fiat побил рекорд дальности хода

Электромобиль Fiat E-Scudo – относительно недорогое предложение в сегменте коммерческих фургонов, не оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Недавно модель побила рекорд дальности хода в своем секторе.

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Испытание провели на территории Великобритании. Поездка заняла 13 часов и 9 минут по комбинированному маршруту. И деревенские дороги, и городская местность. Все, чтобы воспроизвести максимально приближенные к реальности условия. О достижении сообщает InsideEVs.

Важно отметить, что в рекордном заезде принял участие электрокар Fiat E-Scudo в полностью заводском исполнении, с энергосберегающими покрышками Bridgestone Duravis. По очереди менялись три водителя, которые уже устанавливали рекорды топливной эффективности.

Электрический фургон Fiat E-Scudo преодолел 500,8 км на одном заряде в ходе рекордного заезда. При этом производитель заявляет о 330 км официального запаса хода.

Таким образом, E-Scudo показал на 51% лучший результат. И побил рекорд GM BrightDrop Zevo 600, который преодолел ранее 415 км.

Fiat оснащает свою модель батарейным блоком емкостью 75 кВтч и электромотором мощностью 136 л.с. Цена – около 40 000 долларов за базовый вариант.

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