Доступную модель Honda продали в несколько раз дороже. Фото

Знаменитая Honda Prelude в свое время была доступной модель с ценой около 26 000 долларов. Однако на американском аукционе автомобиль 2001 года продали в несколько раз дороже.

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Как сообщает аукцион Bring a Trailer, машину купили за за астрономические 60 000 долларов. Например, за такую сумму можно купить новую Toyota Supra, которая намного мощнее. Однако спрос на Prelude в последнее время сильно вырос.

Пробег – менее 8000 км. За машиной хорошо следили, мало ездили, не разбивали в ДТП. Поэтому состояние отличное, японское купе выглядит как новое.

Автомобиль сохранился в оригинальной заводской комплектации. В списке оснащения – противотуманные фары, круиз-контроль, люк на крыше, CD-чейнджер.

Данный экземпляр Honda Prelude SH оснащен 2-литровым мотором на 200 л.с. и 5-ступенчатой механической КПП.

Лот собрал более 200 комментариев. А за финальную ставку боролись два потенциальных покупателя. Интересно, что, по информации Bring a Trailer, за последние 8 лет только одну Honda Prelude продали еще дороже – за экземпляр 1987 года отдали 79 000 долларов.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новую бюджетную модель Honda с очень практичным салоном.