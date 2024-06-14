Новая модель Honda с нулевым расходом топлива удивила низкой ценой

Новый бюджетная модель Honda N-Van e: 2024 года отличается нулевым расходом топлива. Недорогой автомобиль, который действительно удивил своей ценой, показали на официальных фото. У модели достойный запас хода и очень практичная конфигурация салона.

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Подробности о машине сообщили на сайте компании. Дешевый компактный электромобиль, который уже готов отправится на рынок, показывали на выставке Japan Mobility Show 2023 году.

Новая Honda N-Van e: 2024 – очередной кей-кар, которые так популярны в Японии. Дизайн получился характерным для этого сегмента: крупные фары, плоские боковины, большая кабина, но небольшая длина кузова.

В салоне нового японского электрокара могут разместиться четыре человека вместе с водителем. Но все пассажирские кресла при необходимости можно сложить и получить ровный пол для перевозки большого количества грузов.

В движение микровэн приводит небольшой электромотор, мощность составляет 53 или 64 л.с. Обещают запас хода до 245 км. Цена – от 15 550 долларов.

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