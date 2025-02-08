Долгожданный внедорожник Subaru показали на новых фото

Новый внедорожник Subaru Forester Wilderness 2026 модельного года полностью рассекречен как экстремальный вариант знаменитого недорогого кроссовера из Японии. Автомобиль получил несколько важных изменений.

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Кроссовер Subaru Forester Wilderness показали на официальных фото. Как напоминает OBOZ.UA, автомобиль предыдущей генерации в таком исполнении был популярным. Теперь появился современный преемник.

На кузове видны защитные элементы из темного пластика. Изменился дизайн бамперов, появились новые колесные диски и покрышки для бездорожья. Клиренс внедорожника Subaru Forester Wilderness почти составляет 24 см.

Также в оснащении появился датчик температуры заднего дифференциала. Полезное оборудование в составе полноприводной трансмиссии, которое поможет избежать перегрева.

Новый Forester Wilderness 2026 модельного года отправится в продажу осенью с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Ориентировочная цена – около 35 000 долларов.

Как ранее уже сообщал OBOZ.UA, у недорогого кроссовера Subaru также появился самый экономичный вариант с гибридной силовой установкой.