Недорогой соперник RAV4 от Subaru стал экономичнее. Фото

Новый Subaru Forester Hybrid 2025 модельного года полностью рассекречен официально как улучшенный вариант недорогого соперника Toyota RAV4. Японский кроссовер получил долгожданную экономичную модификацию с гибридной силовой установкой.

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Стандартный кроссовер Subaru Forester 6 поколения уже присоединился к сегменту недорогих SUV и вышел на рынок. На очереди – гибрид. Машина должна понравиться покупателям, спрос на гибриды становится все выше. Детали сообщает Motor1.

Гибрид Subaru Forester 2025 года снаружи не отличается от стандартного исполнения. Здесь тот же геометричный дизайн с крупными элементами, который привлек много внимания со сменой поколений знаменитого кроссовера.

В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей. Суммарная отдача – 194 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,7 л/100 км.

Ранее гибридный Subaru Forester 6 поколения заметили в ходе испытаний на американских дорогах. Сам по себе кроссовер Subaru Forester с двигателем объемом 2,5 л предлагает 180 л.с. В составе гибридной системы отдача немного увеличилась за счет электромотора. Цена Subaru Forester Hybrid 6 поколения – от 36 415 долларов.

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