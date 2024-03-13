Самые дешевые модели Skoda появились на украинском рынке. Фото

Хэтчбек Skoda Scala и компактный кроссовер Skoda Kamiq – одни из самых дешевых моделей чешского производителя. Недавно эти машины претерпели модернизацию и уже появились на украинском рынке.

Детали сообщили на сайте компании. После рестайлинга Skoda Scala 2024 спереди теперь напоминает Skoda Fabia, которая не так давно сменила поколение. У Scala появились фары похожей формы, бампер, передняя решетка и задние фонари.

Предложены новые цвета кузова и материалы отделки. Покупатели смогут выбрать колесные диски измененного дизайна диаметром 16, 17 и 18 дюймов.

У Skoda Kamiq 2024 полностью новое "лицо". Все элементы остались на своих местах, они узнаваемы, в дизайне чувствуется преемственность, однако все нарисовали заново.

Решетка стала крупнее, полоски дневных ходовых огней сделали тоньше, изменилась форма блоков головного света, установленных ниже ДХО, поставили новый бампер с декором. Аккуратно и стильно.

Новые модели Skoda в Украине предложены с моторами объемом 1,0 л (115 л.с.) и 1,5 л (150 л.с.). Двигатели сочетаются с 7-ступенчатой DSG. Цена Skoda Scala – от 872 350 грн, стоимость Skoda Kamiq – от 920 091 грн.

OBOZ.UA ранее показывал новые недорогие модели, которые составят конкуренцию Tesla.