Долгожданный новый Kia Sportage 2025 года показали на дороге

Новый кроссовер Kia Sportage 2025 года – долгожданный автомобиль. Недорогой кроссовер уже почти готов к мировой премьере. Соперника Toyota RAV4 после модернизации показали на дороге.

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На канале CarSpyMedia продемонстрировали тестовый прототип, который проходит дорожные испытания. Очевидно, что производитель модернизировал внешность модели. Хотя ее пока скрывают под камуфляжной пленкой.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Новый Kia Sportage 2025 представят официально ближе к концу 2024 года. Официальных подробностей о машине пока нет.

Возможно, изменится архитектура и оформление салона Kia Sportage 2025. Однако точно обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы. С технической точки зрения ожидается усиленный акцент на гибридных силовых установках.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят новый недорогой внедорожник Toyota с брутальным дизайном.