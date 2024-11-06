Долгожданный недорогой кроссовер Suzuki показали в подробностях

Долгожданный кроссовер Suzuki e Vitara 2025 модельного года – это недорогой электрокар, который готовят к выходу на рынок. Автомобиль в подробностях показали на фото после официальной премьеры.

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Как напоминает OBOZ.UA, дизайн электрического кроссовера Suzuki e Vitara 2025 почти полностью соответствует концепту Suzuki EVX. От прототипа производственный вариант отличается бамперами, светотехникой и декором.

Спереди внимание привлекают узкие фары геометричной формы. Между ними – декоративная панель с логотипом компании. Электрокар нуждается в меньшем количестве охлаждения в сравнении с машинами с ДВС, поэтому в переднем бампере есть лишь небольшой воздухозаборник.

Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполняет две функции. Во-первых, защищает красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркивает брутальную, почти внедорожную стилистику.

Длина кузова равна 4275 мм, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1635 мм. В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 400-500 км.

Новый Suzuki e Vitara оснастят одним или двумя электромоторами на выбор – мощность 144-175 и 184 л.с. соответственно. Во втором случае доступен полный привод. Цена Suzuki e Vitara в базовом исполнении будет составлять 20-25 тысяч евро.

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