Недорогая модель Lancia от Opel и Peugeot стала мощнее и круче. Фото

Итальянская компания Lancia, которая находится под контролем концерна Stellantis вместе с Opel и Peugeot, представила недорогую модель Ypsilon. Теперь машину сделали мощнее и круче с модификацией HF.

Новая Lancia Ypsilon HF 2024 года получила электрическую силовую установку мощностью 237 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с. Об этом сообщает Motor1.

Самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится на рынке в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. От стандартного хэтчбека маленький электрический спорткар отличается бамперами и колесными дисками.

Кроме того, колея стала шире, а дорожный просвет уменьшили. Вдобавок создали раллийную Lancia Ypsilon Rally 4 HF 2025 с бензиновым двигателем мощностью 209 сил. Автомобиль разработан в соответствии с правилами FIA Group Rally4.

Техническую часть хэтчбек разделил с Alfa Romeo Junior Veloce, Abarth 600e и Jeep Avenger. Первым в продажу отправится полностью электрический базовый вариант с запасом хода 403 км.

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