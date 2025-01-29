Долгожданный недорогой кроссовер Hyundai показали в деталях. Фото

Долгожданный кроссовер Hyundai Palisade 2 поколения полностью рассекретили спустя шесть лет после дебюта первой модели. Практичную недорогую машину для большой семьи показали с деталями в сети.

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Дизайн модели Hyundai Palisade раскрыт полностью. В сравнении с предшественником новый SUV Hyundai Palisade 2026 модельного года изменился до неузнаваемости и получил совсем другой дизайн. Машину показывает Woopa TV.

Новый Hyundai Palisade выполнили в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe. Автомобиль получил геометричный дизайн, который смотрится очень современно. Это совсем не похоже на прошлый Palisade 1 поколения.

Большой кроссовер Hyundai Palisade 2 поколения в наиболее практичное спецификации оснащается 9-местным салоном. Между передними креслами есть еще одно, при этом его можно сложить в некое подобие центральной консоли с подлокотником. В линейке есть несколько силовых установок. Бензиновые двигатели объемом 3,5 л (276 л.с.) и 2,5 л (286 л.с.), а также гибридный вариант на 330 сил.

Производитель собрал более 33 000 заказов за первый день продаж. Этому способствовала привлекательная цена Hyundai Palisade от 30 300 долларов за базовый вариант на домашнем корейском рынке. В другие страны машина отправится позже, но станет дороже.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, Toyota готовит к премьере новый бюджетный внедорожник.