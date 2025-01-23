Самый дешевый седан Lexus с мотором Toyota Camry сделали круче. Фото и цена

Lexus IS – самый маленький и дешевый седан производителя. Автомобиль японской компании претерпел обновление и сохранил линейку моторов Toyota Camry, но стал круче для 2025 года.

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Премиальный производитель рассекретил соперника BMW 3 series и Mercedes C-class после обновления. В линейке появился вариант F Sport Black IV. Детали стали известны Carscoops.

После обновления седан Lexus IS F Sport Black IV получил особое стилистическое оформление. В пакет визуальных доработок входят затемненный хром, черные декоративные элементы, набор кованых дисков BBS и новая отделка в салоне.

Покупателям предложат несколько моторов на выбор. Базовый – 2,0-литровый турбированный двигатель для Lexus IS 300. С таким вариантом цена начинается с 30 700 долларов. Также для седана можно выбрать 2,5-литровый мотор в составе гибридной системы. Такие же двигатели устанавливают в Toyota Camry.

На вершине линейки – Lexus IS 500 с V8 объемом 5 л мощностью 475 л.с.

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