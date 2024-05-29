Долгожданный дешевый соперник Nissan Leaf от Chevrolet: что о нем известно

Новый недорогой электромобиль Chevrolet Bolt 2025 года – долгожданный автомобиль, который станет соперником Nissan Leaf. Американский электрокар почти готов к производству и приближается к своему дебюту.

По информации InsideEVs, новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года появится уже в 2025 году. Ожидается, что исключительно в виде кроссовера. Сейчас модель представлена в двух кузовах: пятидверный хэтчбек и компактный кроссовер. Но в линейке должны оставить только Chevrolet Bolt EUV. В InsideEVs даже показали, как новинка может выглядеть.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити в штате Миссури после модернизации предприятия.

Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Это произойдет впервые в рамках новой архитектуры GM Ultium. Именно благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 28 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый недорогой электрокроссовер Kia станет намного мощнее и быстрее.