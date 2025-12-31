Долгожданный бюджетник Volkswagen почти готов к выходу на рынок. Фото

Новый электрокар Volkswagen Polo – долгожданный бюджетник, который подготовили к выходу на рынок. Об этой компактной модели уже известно почти все. Скоро стартуют продажи.

Видео дня

Производитель готовит полноценный дебют автомобиля. А Carscoops стало известно, что заказы на VW ID.Polo начнут принимать весной 2026 года. Сперва покупателям предложат топовый вариант мощностью 208 л.с.

Цена Volkswagen ID.Polo 2026 года в таком исполнении приблизится к 30 000 евро. Позже появится самый дешевый вариант за 25 000 евро. Силовые установки предложат 114 и 133 сил. Со временем на рынок выведут и более мощный электрокар Volkswagen ID.Polo GTI на 233 л.с. Максимальный запас хода – 450 км.

В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника. На эту модель VW возлагают большие надежды. Дизайн должны выполнить в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели.

Новый VW ID.Polo 2026 модельного года получится небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

OBOZ.UA ранее сообщал про особый внедорожник Suzuki.