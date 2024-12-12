Долгожданную Toyota RAV4 показали с новым дизайном

Долгожданная новая Toyota RAV4 скоро придет на смену актуальному кроссоверу. Модель 6 поколения показали в сети с новым дизайном перед премьерой. Многие очень ждут этот недорогой автомобиль.

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На канале Digimods DESIGN продемонстрировали стильный вариант дизайна Toyota RAV4 2026 модельного года. Японский производитель как раз занят обновлением своей модельной линейки. Возможно, компания готовит что-то похожее.

Мир буквально замер в ожидании новой Toyota RAV4. Кроссовер готовят к мировой премьере, на дороги уже выехали ходовые прототипы.

До сих пор не было точно известно, какую машину готовит производитель, – полностью новую Toyota RAV4 6 поколения или рестайлинг актуальной модели. Теперь очевидно, что кроссовер действительно совсем другой.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

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