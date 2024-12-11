Новый недорогой кроссовер Jeep на базе Peugeot показали в сети

Кроссовер Jeep Compass вот-вот сменит поколение и сильно изменится. Недорогую модель на этот раз построят на базе Peugeot. Вариант дизайна автомобиля показали в сети.

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Ранее Jeep Compass 3 поколения впервые показали на официальном изображении, которое получилось не очень информативным. На канале TALK WHEELS пошли дальше и решили показать полную картину. Хотя пока неизвестно, насколько близка к реальности эта работа.

Кроссовер окажется одной из самых доступных моделей бренда. В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В этом есть плюсы и минусы.

Платформа STLA Medium предлагает высокий уровень безопасности и оснащение современными технологиями. Вдобавок доступна установка как электрических силовых агрегатов, так и ДВС.

То есть новый Jeep Compass 2025 модельного года выйдет на рынок как EV и гибрид. Однако полный привод теперь будет предлагаться только в полностью электрическом исполнении. Электромобиль Opel Grandland 2025 модельного года предложат в разных модификациях мощностью от 210 до 320 л.с. с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Те же характеристики доступны и кроссоверу Peugeot 3008. Однако в дальнейшем оба автомобиля получат гибридные исполнения мощностью от 136 до 195 л.с. То есть мы примерно понимаем уровень технических спецификаций для нового Jeep Compass 2025 года.

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